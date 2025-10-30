Alianza por la sanidad e inocuidad agroalimentaria, es vital para el campo mexicano: Olga Sosa Ruíz

Participa senadora presidenta de la Comisión de Agricultura, en el Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria del Consejo Nacional Agropecuario

CDMX.- La senadora presidenta de la comisión de Agricultura, Olga Sosa Ruíz, participó en el Tercer Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, donde señaló que con trabajo legislativo responsable, políticas públicas innovadoras y coordinación institucional, se puede garantizar que cada alimento que llegue a la mesa de una familia mexicana asegure salud, calidad y confianza para las personas.

En este importante espacio de diálogo nacional en el que participaron personajes relevantes en el ámbito de la agricultura, la senadora agradeció la invitación a Jorge Estévez Recolons, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, al formar parte del panel «Estrategias para fortalecer la sanidad e inocuidad agroalimentaria de México», donde compartió con el titular de SENASICA Francisco Javier Calderón Elizalde, legisladoras y legisladores.

En su participación la senadora Sosa Ruíz señaló que como parte de los 100 compromisos del gobierno de la presidenta Sheinbaum, se encuentra el eje «República rural, justa y soberana», y destaca la alianza por la sanidad e inocuidad agroalimentaria vital para la competitividad del campo mexicano y para el bienestar de las familias.

Destacó que esto representa la importancia de brindar acceso a todas las personas al derecho humano a la alimentación en México, sin olvidarse que el campo es origen e identidad, es historia y es futuro.

En ese tenor señaló que para alcanzar niveles idóneos de sanidad, hay que continuar fortaleciendo la prevención y el control de enfermedades o plagas en los animales y las plantas, a la vez de garantizar que los alimentos sean seguros para el consumo humano, libres de contaminantes físicos químicos o biológicos en todas las etapas de la cadena productiva.

«Ambas dimensiones sanidad e inocuidad confluyen en propósitos comunes proteger la vida brindar certidumbre al consumidor y mantener la calidad de los productos que México comercia en el mundo».

Ante los participantes de este Congreso Nacional, la senadora Olga Sosa reafirmó el trabajo que se ha realizado desde el senado, cómo la actualización del marco normativo en materia de sanidad e inocuidad, más trabajo territorial y equitativo con presupuesto que fortalezca la infraestructura sanitaria en la zona rurales, nuevas herramientas para la innovación tecnológica y sistemas de trazabilidad para reducir costos y tiempos durante los procesos de comercialización, destacando que la sanidad e inocuidad son también herramientas de justicia social para proteger al pequeño productor garantizar su capacitación y facilitar su acceso a certificaciones.

Destacó que México tiene instituciones sólidas, personal capacitado y una infraestructura moderna con respaldo científico que garantiza la calidad de los productos.

En este Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, se contó además con la presencia de Alan Elizondo Flores, director general de Fideicomisos instituidos en relación con la agricultura; Francisco Alberto Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Diego Montenegro del Sistema Interamericano especializado en agricultura y el bienestar rural; Jorge García Winder director del INIFAP, Raúl Rodas del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria.