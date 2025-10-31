Educadoras conquistan el Torneo INDE FLAG 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con una remontada épica, las Leonas de Educadoras se proclamaron campeonas del Torneo INDE FLAG EMSyS (Escuelas Media Superior y Superior) 2025, en la Categoría Libre Femenil, División 1, representando a la Escuela Normal Federal de Educadoras “Maestra Estefanía Castañeda”.

El encuentro final se disputó la noche del martes 28 de octubre, a las 7:40 p.m., teniendo como protagonistas a las Leonas, dirigidas por el Coach José Martínez Bazaldúa, y a las Alces de Ciencias de la Educación y Humanidades, bajo la dirección del Coach Homero Salinas Zavala.

Durante la primera mitad, las Alces se adelantaron con 6 puntos, y tras el descanso ampliaron su ventaja con otro touchdown, colocando el marcador 12–0. No obstante, las Leonas demostraron su garra y espíritu indomable.

Fue Ximena Saldaña quien encendió la esperanza con una espectacular corrida por la banda izquierda desde la yarda 15 del campo rival, sumando los primeros 6 puntos para su equipo.

En los últimos segundos del tiempo reglamentario, Ilka Pérez empató el encuentro tras recibir un pase certero de su mariscal de campo, Nelly Zúñiga, enviando el juego a tiempos extra. La tensión se mantuvo durante dos series, hasta que un pase preciso de Mariana Zúñiga a Ximena Saldaña selló la remontada y el histórico triunfo de las Leonas, otorgándoles su primer título de campeonas de tocho bandera en la historia de la institución.

El festejo no se hizo esperar, Jugadoras, cuerpo técnico y comunidad escolar celebraron con orgullo este logro sin precedentes, destacando el compromiso, la disciplina y el espíritu de equipo de las futuras educadoras. Asimismo, reconocieron el respaldo constante de la directora del plantel, Mtra. Albertina Guadalupe Guajardo Villela, quien ha impulsado el desarrollo deportivo y formativo de las alumnas.

Con esta victoria, las Leonas de Educadoras escriben una página dorada en la historia deportiva de su escuela.

Campeonas:

Aranza Ximena Saldaña Ortega

Mía Jarethzy Castillo Porras

Loren Cepeda Malibrán

Ximena Lizeth Jiménez Tovar

Nelly Guadalupe Zúñiga Gallegos

Paola Lizbeth Nájera Villanueva

Dariana Michelle Rangel Charles

Lucero Martínez Garza

Ilka Julieta Pérez Sierra

Mariana Zúñiga Ramírez