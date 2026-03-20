No hubo sanción en Santander para los equipos

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– A pesar de las pruebas difundidas en redes sociales, así como de la sanción indefinida impuesta por el Instituto del Deporte de Tamaulipas, la Liga Santander Premier no sancionó a ninguno de los equipos que participaron en los actos violentos ocurridos el pasado 15 de marzo en las instalaciones de la Unidad Deportiva Revolución Verde.

De acuerdo con lo informado por la directiva, encabezada por Benito Valdez, el pasado martes por la noche se señaló que, debido a que no existe una anotación en la cédula arbitral que indique que estos hechos ocurrieron entre RECUTE y Tamatán de la Cruz, no es posible sancionar a ningún equipo ni suspender a jugador alguno.

Asimismo, conforme al reglamento de la Liga, únicamente se tomará en cuenta la información asentada en la cédula arbitral, sin considerar pruebas difundidas en redes sociales, transmisiones en vivo u otros medios.

Por ello, ninguno de los equipos implicados, ni sus jugadores, recibió sanción alguna por parte de la Liga.