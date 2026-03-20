Regresa LUFAUAT

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El deporte universitario está de regreso en los emparrillados de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con el arranque de la primera jornada de la nueva temporada de la LUFAUAT en la categoría Intermedia.

De acuerdo con lo informado por César Walle, coordinador de la LUFAUAT, será este viernes cuando inicien las acciones. Además, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, será el encargado de inaugurar la temporada, así como de premiar a lo más destacado de la campaña pasada. La ceremonia está programada a las 14:30 horas en el Estadio Universitario.

En esta ocasión participarán 10 escuadras, divididas en dos grupos.

Los equipos que estarán en competencia son: Zorros de la Facultad de Comercio Victoria, Búhos de Derecho Victoria, Coyotes del Tecnológico de Reynosa, Mulos Salvajes del Tecnológico de Madero, Búfalos de la UAMRA, Búhos de Derecho Tampico, Bravos de la UARODE, Castores de Ingeniería Tampico, Vaqueros de Agronomía Victoria y Cuernos Largos de la Facultad de Veterinaria Victoria.

La primera jornada se disputará en esta capital, con la siguiente programación:

En el Hundido Uno, a las 10:00 horas, Zorros de la FCAV abrirán ante Búhos de Derecho Victoria; posteriormente, a las 12:00 horas, Bravos de la UARODE se medirán a Castores de Ingeniería Tampico.

En el Potrero, Coyotes del Tecnológico de Reynosa enfrentarán a Mulos Salvajes del Tecnológico de Madero a las 12:00 horas.

Mientras que en el Estadio Universitario, la actividad comenzará a las 12:00 horas con el duelo entre Búfalos de la UAMRA y Búhos de Derecho Tampico. Después se realizará la ceremonia inaugural a las 14:30 horas y, finalmente, a las 15:00 horas, Vaqueros de Agronomía se enfrentarán a Cuernos Largos de Veterinaria.