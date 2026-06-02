Décimo título de Búfalos con dedicatoria especial

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de estar un año en el retiro por cuestiones de salud, el entrenador en jefe de los Búfalos, Rubén Darío Jiménez Ortega, regresó a la línea de coucheo para conquistar frente a su equipo, el título 26 del programa de futbol americano de la UAMRA, el décimo de la institución en la categoría Intermedia de la LUFAUAT.

“Le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad … A mi esposa Pamela por el apoyo incondicional y a mi hija por ser mi bastión en todo momento… Este campeonato va con dedicatoria principalmente para ellas, al igual que para familiares, amigos y todos los que creyeron en mí y en el equipo”, dijo el HC de la manada.

Apenas el año pasado el HC de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán, tuvo que solicitar licencia para ausentarse del cargo, por una condición de salud que lo mantuvo al borde del retiro, no obstante, su fe, resiliencia y el amor al deporte de las tacleadas, le dieron la fuerza para regresar al emparrillado y coronarse por tercera ocasión en su breve historia como HC en la LUFAUAT.

De 43 años de edad, Rubén Darío es Ingeniero en Sistemas Computacionales con Maestría en Ciencias en Administración Industrial, egresado de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y en su palmarés como HC de los Búfalos, ya cuenta con 3 campeonatos en la LUFAUAT: 2 de Intermedia (2018 y 2026) y uno de Novatos (2024).

Precisamente con los Bravos de la UAMRR, jugó como tacle su elegibilidad en la Liga Universitaria de Futbol Americano de la UAT, de donde fue convocado para integrar el equipo Correcaminos UAT de la Liga Mayor de la ONEFA.

Además, tiene una Licenciatura en Derecho y Maestría en Juicio de Amparo egresado del INDEPAC y una especialidad en Derecho de la Escuela Nacional de Formación Judicial.

¿Cuál fue la clave para alcanzar la gloria?

“La excelente ejecución de Emiliano Negrete (quarterback) y una defensa solida que no permitió primeros y diez, además de realizar 5 intercepciones, de las cuales 3 fueron de Cris Ruiz”, exclamó aún emocionado el entrenador.

“No se diga el trabajo de mi staff de coucheo, con quienes comparto el crédito de este campeonato. Gracias a la entrega de Oscar Garza (Coordinador Ofensivo), Jorge Segura (Coordinador Defensivo), el regreso de Ricardo Villa como Coach de Corredores y los asistentes: Josué Díaz, José Ramírez, Axel Tijerina, Ronaldo Sauceda, Juan Lorenzo y Jaime Iván García”.

¿Qué opinión le merece el rival, los Vaqueros de la FIC?

“Excelente rival, muy disciplinados y con mucho futuro. Sin duda el trabajo del Coach Carranco y su staff se hace notar en nuestra liga”, comentó.

Al igual que para los especialistas, para el coach Rubén Darío el MVP del partido fue el quarterback #15 Emiliano Negrete, quién condujo a los Búfalos a conquistar su décima corona en la máxima división del futbol americano de Tamaulipas, tras imponerse 26-0 a los Vaqueros de la FIC, en el emparrillado “José María Leal Gutiérrez”.

Finalmente, Jiménez Ortega, que inició con Búfalos UAMRA en 2010, como Coordinador Defensivo, precisó que en breve reportarán 4 elementos de su staff y 6 de sus jugadores, atendiendo la convocatoria del Head Coach Guillermo Fierro Mena, para integrarse con el equipo Correcaminos UAT, de cara a la Temporada 2026 de la Liga Mayor de la ONEFA, que inicia en septiembre.