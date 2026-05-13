Veterinaria y Agronomía por el pase la final de Intermedia LUFAUAT

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Teniendo como escenario el Estadio Universitario “Prof. Eugenio Alvizo Porras” del Centro Universitario Victoria, este jueves 14 de mayo se disputa la llave 1 de la Ronda Semifinal, válida por el pase a la batalla por el campeonato de la Temporada 2026 de la Liga Universitaria de Futbol Americano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Categoría Intermedia.

El desafío lo protagonizarán los actuales tricampeones de la máxima división del futbol americano de Tamaulipas, Cuernos Largos de la Facultad de Medicina Veterinaria, equipo que llega líder e invicto a sus cuartos playoffs consecutivos, bajo el mando del head coach José Juan “El Puma” Muñiz Obregón, con récord de 5 partidos ganados y cero perdidos, en primer lugar de la Conferencia Norte.

Enfrente tendrán a los Vaqueros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, equipo que resurgió en la LUFAUAT en la Temporada 2022, bajo la dirección técnica del HC Jorge Alberto Carranco Vega y que ahora vino de atrás para ganar los últimos dos partidos del torneo regular y avanzar en segundo lugar del Sur, con saldo de 3 triunfos y 2 descalabros.

Su etiqueta de tricampeón y el haber llegado a esta instancia en calidad de invicto, pone como favoritos a los Cuernos Largos FMVZ, máxime que en la Semana 1 se enfrentaron a los Vaqueros y se impusieron 19-0, en el mismo escenario.

Por si fuera poco, Cuernos Largos tiene a la mejor defensiva del torneo, que solo permitió 12 puntos en 5 partidos.

El duelo está programado a las 17:00 horas.

En la otra llave Semifinal, Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico, al mando del HC Gabriel Córdoba Lemus, recibe en primer lugar del Sur a Búfalos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán, segundo del Norte, dirigidos por el HC Rubén Darío Jiménez Ortega.

Ambos equipos se instalaron en playoffs con 4 partidos ganados y uno perdido.

Por enésima ocasión se enfrentan ambas escuadras en la instancia de playoffs, con saldo a favor de los Veterinarios, que ocupan el trono desde el 2022, temporada en la que se impuso a domicilio a Búfalos de la UAMRA.

En la 2024 se coronaron bicampeones al vencer, también a domicilio, a Búhos Tampico y para no variar, en la Temporada 2025, los Cuernos Largos regresaron al emparrillado “Ing. José María Leal Gutiérrez” de Reynosa, para volver a someter en la final a Búfalos y proclamarse tricampeones.