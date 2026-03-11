“El Bull” David Monroy Reyna es entronizado al Salón de la Fama Nacional del Futbol Americano

El victorense David Salomón Monroy Reyna, mejor conocido en el ámbito del futbol americano como “El Bull”, fue reconocido y entronizado al Salón de la Fama Nacional de Futbol Americano el pasado 8 de marzo, en honor a su destacada trayectoria deportiva y su labor de impulso a esta disciplina en el estado de Tamaulipas.

Monroy Reyna recibió este reconocimiento por su desempeño en la Liga Intermedia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y su participación en Liga Mayor con el equipo Correcaminos, así como por su constante trabajo en la promoción del futbol americano en su modalidad de “tochito”.

Durante más de una década, “Bull” ha impulsado la práctica de este deporte en distintas entidades de Tamaulipas, organizando torneos que han reunido a cientos de jugadores. Entre ellos destaca el Tochito Pesca Fest, evento que se celebra en la Playa La Pesca, en el municipio de Soto La Marina, y que ha logrado congregar a más de mil 800 participantes, consolidándose como uno de los encuentros deportivos más concurridos de la región.

La ceremonia de entronización se llevó a cabo en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, donde el reconocimiento fue entregado por el presidente del Salón de la Fama Nacional (SAFANAL) de Futbol Americano, el licenciado Juan Augusto Castillejos, y el vicepresidente, ingeniero Mario Alberto Vázquez.

En el mismo acto también fueron entronizados jugadores del equipo Gorilas del Tecnológico de Matamoros, así como integrantes de los Vaqueros de Agronomía de Ciudad Victoria, quienes, al igual que Monroy Reyna, han dejado huella en el desarrollo del futbol americano en el país.

Con este reconocimiento, “El Bull” Monroy Reyna se suma al grupo de figuras que han contribuido al crecimiento y consolidación del futbol americano en México, tanto dentro del campo de juego como en la promoción y formación de nuevas generaciones de jugadores.