Presentan a CorreBasket Femenil

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, dio la bienvenida al equipo de Correbasket Femenil UAT que competirá en la Temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México (LNBP).

En la presentación de jugadores y cuerpo técnico, Dámaso Anaya dijo que se siente orgulloso ya que el deporte universitario está creciendo y prueba de ello es la incorporación de tres jugadoras de la UAT.

“Esperemos que estas jugadoras sean ejemplo a seguir, ya que para la UAT el deporte es una prioridad. Nosotros queremos que se tengan más estímulos para que siga creciendo”.

Asimismo, exhortó al Correbasket a dar su mejor esfuerzo y a ser ejemplo de la transformación que se inculca en la Universidad.

Destacó también que, con el apoyo de los universitarios y de la afición, los equipos profesionales de futbol y basquetbol de la UAT han ido creciendo, al igual que el deporte estudiantil, que, en lo individual y por equipos, ha obtenido importantes logros a nivel nacional e internacional.

Asentó que ese mismo espíritu de superación, perseverancia y carácter es el que hoy se abraza para iniciar con fuerza en esta nueva etapa con el equipo de básquetbol, luego de reafirmar el compromiso de la UAT de formar profesionales, pero también seres humanos que luchan, que inspiran y que transforman.

Por su parte el coach del equipo, Jordi Vizcaíno dio las palabras de bienvenida y presentó los objetivos de CorreBasket, el cual es fomentar e inspirar a los amantes a este deporte, “” inspirar a las universitarias

Mientras que la seleccionada nacional mexicana Hazel Ramírez fue clara, CorreBasket ‘vamos con todo’, esto a escasos días de que arranque la temporada 2026.

En el evento se presentó a las jugadoras Jasmine Thomas, Bride Kennedy, Cian Cryor, Sharmaney Finley, Jannon Otto, Virginia González, Hazel Ramírez, Britaney Reeves y Gabielle Cooper. También se incorporaron las jugadoras formados en la UAT, Tania Aguilar y Natalia Olivares, estudiantes de la Unidad Academica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, así como Mabel Pérezde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Victoria.

De igual forma, se invitó a la afición para que apoye al Correbasket en su presentación este jueves 12 de marzo, a las 19:00 horas en el Gimnasio Multidisciplinario Victoria, en la serie inaugural ante Abejas de León.