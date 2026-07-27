Toca el turno ante Astros

Cd. Victoria, Tamaulipas.— CorreBasket continúa su gira por el Bajío de la República y este lunes enfrentará a los Astros de Jalisco en duelo adelantado de la sexta serie de la Liga Caliente.mx LNBP varonil.

El primer juego de la serie se desarrollará a las 20:15 horas en la Arena Astros, donde el equipo que dirige Lewis Laselle Taylor buscará su primera victoria de la temporada, esto tras caer en la serie ante Abejas de León.

La UAT demostró su poderío a la ofensiva luego de que Chancellor Calhoun-Hunter promediara 19.5 puntos por juego en la serie ante las Abejas, convirtiéndose en el hombre más peligroso en la duela para el cuadro victorense.

Enfrente tendrán a un equipo que viene de dividir la serie ante Gambusinos de Fresnillo, logrando sacar una victoria como visitante tras ganar el último juego en el Gimnasio Solidaridad, con su capitán Francisco Cruz como jugador más destacado.

Cabe señalar que el segundo juego de la serie se disputará el martes a la misma hora y en la misma sede, para que esa misma semana, el viernes por la noche, CorreBasket se presente ante su afición en contra de Santos de San Luis Potosí.