CorreBasket recibe a Panteras Negras

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todo está listo para que este jueves, CorreBasket reciba a Panteras Negras, en lo que será el arranque de la quinta serie de la temporada 2026 de la Liga Caliente.MX de la LNBP Femenil.

El duelo está pactado a las 19:15 horas en la duela del Gimnasio Multidisciplinario campus Victoria, donde la quinteta de Jordi Vizcaíno busca regresar al sendero del triunfo.

Correcaminos llega a este juego, tras vivir una emocionante serie de visita ante el equipo de Fuerza Regia, donde por desgracia el marcador termina a favor de las locales, resultado que lo coloca en el quinto puesto de la tabla general.

Por su parte las Panteras Negras vienen de ganar en casa al conjunto de Santas de San Luis Potosí, victorias la colocan en el primer puesto de la tabla general.

Cabe señalar que el segundo juego de la serie se jugará el viernes a la misma hora y en el mismo lugar.

SERIE CON CAUSA

El equipo de CorreBasket Femenil invita a la afición y a la comunidad en general a participar en la campaña “Dona & Juega”, una iniciativa que busca llevar alegría a la niñez tamaulipeca.

El centro de acopio se instalará en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT (Campus Victoria) durante los juegos de este jueves y viernes contra Panteras Negras. Al realizar tu donativo, recibirás un boleto para participar en la rifa de artículos oficiales del Club.