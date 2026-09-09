CorreBasket visita la “Héroes de Nacozari”

Cd. Victoria, Tamaulipas. — Con la finalidad de que el deporte y la educación trabajen de la mano y de esta forma la niñez tamaulipeca vea una transformación en su desempeño académico, el equipo de CorreBasket visitó la Escuela Primaria “Héroes de Nacozari” en Ciudad Victoria.

El “Ave universitaria” continúa realizando labor social para fomentar el crecimiento de los niños y niñas tamaulipecos, quienes entre ovaciones, sonrisas y aplausos recibieron al equipo de la Liga Caliente.mx de la LNBP Varonil.

El director del plantel educativo, Juan Gerardo Doria García, fue el encargado de dar la bienvenida a los integrantes del equipo: “Bienvenidos a su casa… quiero decirles que nos sentimos muy contentos. Este día es muy importante para nuestra escuela al contar con su presencia; sentimos y escuchamos un ambiente deportivo muy fraterno y amistoso, y es que el deporte tiene la capacidad de ayudar a desarrollar destrezas físicas, hacer ejercicio, socializar y aprender a jugar formando parte de un equipo”.

Durante el evento, el equipo de baloncesto profesional presentó a los integrantes de su plantel, quienes se mostraron agradecidos por la invitación.

Posteriormente al acto protocolario, los jugadores de Correcaminos convivieron con el alumnado mediante una sesión de autógrafos y fotografías.

Asimismo, se les hizo una invitación para que asistan a apoyar al equipo los próximos 10 y 11 de septiembre, cuando reciban a Dorados de Chihuahua en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT, campus Victoria.