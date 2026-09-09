Ante Halcones tenemos que ir por los 4 puntos

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de haber empatado 0-0 ante el cuadro de Mineros de Fresnillo, la filial de Segunda Premier saldrá de casa para enfrentar su primer compromiso como visitante, donde busca traerse los cuatro puntos de la fecha 3.

Lo anterior lo dio a conocer Jorge Urbina estratega de Correcaminos, quien fue claro en que se requiere sumar de esta manera, esto tras dejar ir dos unidades en casa.

“Sabemos que no será nada fácil, pero el equipo requiere está victoria para poder agarrar confianza dentro del campeonato, que apenas empieza”.

Dijo que el equipo ya comenzó a trabajar en el tema ofensivo, ya que a pesar de haber generado ocasiones de gol la ofensiva no pudo marcar, “ocupamos ser más certeros, el equipo necesita marcar que es lo importante y de ahí lograr sumar unidades”.

El duelo está pactado a las 17:00 horas este sábado 12 de septiembre en el Estadio Carlos Vega Villalba.