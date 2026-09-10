‘Carniceros’ destronan a Mirto

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de tres semanas de estar de ‘cacería’, Carnicería Liberal finalmente recuperó el liderato de la categoría Máster de la Liga Regional de Futbol de Veteranos, desplazando a Mirto de la cima.

Tras 26 jornadas disputadas, los ‘Carniceros’ presumen una cosecha de 19 victorias, cinco empates y apenas dos derrotas, números que los colocan en lo más alto de la clasificación con 62 unidades.

Además del liderato, Carnicería Liberal domina en ambos extremos de la cancha, al contar con la mejor ofensiva del torneo, con 81 goles a favor, y la mejor defensiva, con apenas 20 tantos recibidos.

La pelea por la cima se mantiene al rojo vivo, ya que Mirto se encuentra apenas un punto abajo, con 61 unidades. Más atrás aparece El Rebaño con 53 puntos, mientras que Real Obrera suma 51.

FOVISSSTE ocupa la siguiente posición con 48 unidades, seguido por FOVO FC y Cementeros, ambos con 44. Corpus se mantiene en el octavo puesto con 37 puntos.

Clásicos FC continúa acechando la zona de clasificación al sumar 36 unidades, apenas una menos que Corpus, mientras que Ex Hacienda Tamatán cuenta con 33 puntos.

En la parte baja de la clasificación, Libercol registra 27 unidades; Mundo FC y Caminera FC tienen 18 puntos cada uno; Diablos Tamatán suma 15 y Deportivo Lara apenas cuatro.

Finalmente, Gestoría Álvarez permanece en el fondo de la tabla sin haber conseguido unidades.