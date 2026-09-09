Reparten la fiesta de Santander

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Quedaron definidos los horarios y escenarios de los partidos de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Fútbol Santander Premier, los cuales se disputarán este domingo 13 de septiembre.

De acuerdo con la directiva encabezada por Benito Valdez, serán cuatro escenarios diferentes los que albergarán los 90 minutos restantes de estas llaves, con encuentros programados a las 9:00 y 11:00 horas.

El duelo entre Las Marías y Rey Cuervos está programado a las 9:00 horas en la cancha de La Cima, donde la ‘Parvada’ tendrá que remar contra corriente, luego de caer 3-0 en el encuentro de ida.

A la misma hora, pero en el campo 5 de la Unidad Deportiva Revolución Verde, Deportivo Mante se medirá ante Deportivo González-Ébanos. Los ‘Cañeros’ llegan con ventaja de 2-1 y buscarán sellar su boleto a la siguiente ronda.

Para las 11:00 horas, la actividad se trasladará a los campos 2 y 3 del IPSSET, donde se definirán las dos llaves restantes de esta Liguilla.

En el campo 2, Sección X tendrá la misión de remontar el 1-0 ante Zacatillo Quiroz, conjunto que dio el campanazo en el partido de ida y ahora intentará defender su mínima ventaja.

Mientras que en el campo 3 se vivirá una de las series más cerradas de los Cuartos de Final, cuando Deportivo Cantú y Deportivo Bernal vuelvan a verse las caras tras empatar 2-2 en los primeros 90 minutos.

Con cuatro boletos en juego y ninguna serie definida, este domingo quedarán listos los semifinalistas de la Liga de Fútbol Santander Premier.