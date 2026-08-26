CorreBasket le pega al líder

Tampico, Tamaulipas.- Demostrando que todo Tamaulipas es de CorreBasket, el equipo dirigido por Lewis Laselle Taylor dividió la serie ante el líder, Soles de Mexicali, tras imponerse 78-74 en el segundo juego correspondiente a la temporada 2026 de la Liga Caliente.mx de la LNBP.

La duela del Gimnasio Multidisciplinario de la UAT, campus Tampico, se tiñó de los colores del CorreBasket UAT gracias a la gran respuesta de la afición del sur del estado, lo que impulsó al equipo a vencer a los Mexicali en un duelo de ida y vuelta.

Cabe destacar que esta es la primera de dos series disputadas en sedes alternas. La llave ante Fuerza Regia, programada para los días 20 y 21 de septiembre en Reynosa como parte de la iniciativa del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, de fomentar el deporte profesional en todos los campus de la máxima casa de estudios.

Sobre las acciones del encuentro, ambos quintetos se mostraron sumamente ofensivos durante los primeros 10 minutos, un lapso que concluyó con un empate parcial de 20-20.

Para el segundo cuarto, la dupla de CorreBasket integrada por Christian Coleman y Damien Daniels se convirtió en la bujía del representativo universitario, permitiéndoles tomar la ventaja 43-40 antes de irse al descanso.

En el regreso a la duela del ‘Multi’, los locales mantuvieron el control de las acciones al estirar la diferencia a 60-56, impulsados por la presión ejercida desde las gradas.

Ya en el último periodo, la visita apretó el acelerador a la ofensiva; sin embargo, la defensiva de CorreBasket se fajó en la pintura para sellar el triunfo 78-74 y amarrar una valiosa victoria en la Temporada 2026.

En el plano individual, Christian Coleman y Damien Daniels fueron un verdadero dolor de cabeza para la defensa rival al sumar 36 puntos entre ambos, mientras que Erik Thomas destacó por los Soles de Mexicali con 14 unidades.

Con este resultado, el conjunto de la UAT afina detalles para viajar a Aguascalientes, donde enfrentará a las Panteras los próximos 28 y 29 de agosto en el Auditorio Hermanos Carreón, en lo que será la octava serie de la campaña.