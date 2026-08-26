Definido el Calendario de la Liga TDP

-El equipo universitario iniciará el torneo hasta la segunda jornada, debido a su descanso programado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Luego de un prolongado compás de espera, finalmente el calendario oficial de la Liga TDP Temporada 2026-2027 se encuentra listo, por lo que el equipo Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas ya inició con su respectiva planeación previa de inicio del torneo.

El arranque oficial está programado para el próximo 4 de septiembre en varias zonas del país, con la participación de 246 equipos que competirán en el certamen, divididos en dos Zonas y 18 Grupos.

Por su parte el equipo Correcaminos estará ubicado en el Grupo número 17 de la Zona B, donde se encuentran los equipos del norte del país, integrado por: CF Nuevo León, CD Querétaro 3D, Club Calor, CF Cadereyta, CF Gallos Nuevo León, Santiago FC, Fut-Car, Guerreros Reynosa FC, Halcones de Saltillo, Irritilas FC, Leones de Nuevo León, Real Apodaca, Real San Cosme, San Pedro 7-10 FC.

En lo que corresponde a los compromisos de local, el cuadro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas disputará sus encuentros los días viernes a las 10 de la mañana en el Estadio Universitario “Prof. Eugenio Alvizo Porras”.

Este viernes el equipo que dirige el victorense Edgar Barrón, sostendrá duelo de preparación para seguir afinando detalles previo al arranque de competencia y lo hará contra la Selección Reynosa, en juego programado este viernes en el Centro Universitario Victoria,

Los encuentros para el equipo universitario en su primera vuelta de la campaña serán los siguientes:

JORNADA 1

DESCANSA CORRECAMINOS U.A.T.

JORNADA 2

CORRECAMINOS U.A.T. VS CLUB DE FUTBOL CADEREYTA/

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE/

10AM / PROF. EUGENIO ALVIZO PORRAS

JORNADA 3

REAL SAN COSME VS CORRECAMINOS U.A.T./

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE/

19:45/UNIDAD DEPORTIVA LÁZARO CARDENAS

JORNADA 4

CORRECAMINOS U.A.T. VS FUT-CAR/

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE/

10AM/PROF. EUGENIO ALVIZO PORRAS

JORNADA 5

HALCONES DE SALTILLO VS CARRECAMINOS U.A.T./

VIERNES 02 DE OCTUBRE/

19:00/OLÍMPICO FCO. I. MADERO

JORNADA 6

CORRECAMINOS U.A.T. VS LEONES DE NUEVO LEÓN FC/

VIERNES 09 DE OCTUBRE/

10AM/PROF. EUGENIO ALVIZO PORRAS

JORNADA 7

C.F. NUEVO LEÓN VS CORRECAMINOS U.A.T./

SABADO 17 DE OCTUBRE/

17:00/UNIDAD DEPORTIVA ORIENTE

JORNADA 8

CORRECAMINOS U.A.T. VS IRRITLAS/

VIERNES 23 DE OCTUBRE/

10AM/PROF. EUGENIO ALVIZO PORRAS

JORNADA 9

REAL APODACA FC VS CORRECAMINOS U.A.T./

SABADO 31 DE OCTUBRE/

15:00/ UNIDAD DEPORTIVA CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO

JORNADA 10

CORRECAMINOS U.A.T. VS CLUB DE FUTBOL GALLOS NUEVO LEÓN/

VIERNES 06 DE NOVIEMBRE/

10AM/PROF. EUGENIO ALVIZO PORRAS

JORNADA 11

FC SANTIAGO VS CORRECAMINOS U.A.T./

SABADO 14 DE NOVIEMBRE/

11AM/EL BARRIAL

JORNADA 12

CORRECAMINOS U.A.T. VS GUERREROS REYNOSA/

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE/

10AM/PROF. EUGENIO ALVIZO PORRAS

JORNADA 13

SAN PEDRO7-10 F.C. VS CORRECAMINOS U.A.T./

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE/

16:00/SPORTI VALLE PONIENTE

JORNADA 14 (JORNADA DOBLE)

CORRECAMINOS U.A.T. VS CLUB CALOR/

MIERCOLES 02 DE DICIEMBRE/

10AM/PROF. EUGENIO ALVIZO PORRAS

JORNADA 15

CD QUERÉTARO 3D VS CORRECAMINOS U.A.T./

VIERNES 04 DE DICIEMBRE/

19:00/UNIDAD DEPORTIVA DE RAMOS ARIZPE