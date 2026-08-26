Posponen partido entre Héroes de Zaci Vs Correcaminos Premier

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Debido a circunstancias ajenas al Club Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el partido inaugural de la Temporada 2026-2027 de la Liga Premier, ante la escuadra de Héroes de Zaci, programado para este viernes 28 de agosto en Nuevo Laredo, fue pospuesto para una fecha próxima por parte de la Liga Premier Mx.

Debido a dicha situación el equipo universitario no baja los brazos y por el contrario, continúa trabajando fuertemente, por tal motivo este martes llevó a cabo una práctica ante el primer equipo de la Liga de Expansión, celebrada en la cancha del estadio Marte R. Gómez

Los dirigidos por el técnico victorense Jorge Alberto Urbina, se encuentran actualmente en óptimas condiciones, una vez que realizaron una muy completa pretemporada en todos los sentidos, en la cuál se incorporaron elementos de la Liga TDP, gracias a su crecimiento deportivo individual, se ganaron un lugar en el equipo Premier, aunado al nivel con el que cuentan los elementos que continúan defendiendo los colores azul, naranja y blanco desde el torneo anterior.