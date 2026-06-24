Fortalece Correcaminos Premier su pretemporada

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con la mentalidad puesta en el inicio del próximo torneo y con la convicción de ser unos de los grandes protagonista, el equipo de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Liga Premier, continúa con su trabajo de pretemporada en su semana número dos.

Los trabajos con enfoque en el fortalecimiento físico, bajo las órdenes del preparador José de Jesús Becerra, iniciaron este martes a temprana hora en el gimnasio Multidisciplinario de la UAT y posteriormente en la cancha del estadio Eugenio Alvizo Porras, fueron de gran esfuerzo e intensidad, ya que se requiere tener en forma a los jugadores universitarios de cara a su primer encuentro de corte amistoso.

En cuanto a los futbolístico el director técnico Jorge Urbina fue exigente al momento de las tareas tácticas es espacios reducidos y toque de balón a velocidad.

Cabe destacar que los elementos elegidos de las visorias realizadas recientemente, se encuentran trabajando de lleno con el equipo, con el objetivo de ganarse su lugar en la plantilla y con ello sumarse a los objetivos de la institución.