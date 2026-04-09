Urge a INE de Tamaulipas completar vacantes previo al proceso electoral 2026-2027

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 9 de abril.– A pocos meses del inicio del proceso electoral federal 2026-2027, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas enfrenta vacantes que deberán cubrirse con urgencia, advirtió el vocal ejecutivo Sergio Bernal Rojas al anunciar la contratación de nuevo personal.

Sostuvo que a nivel nacional existen 233 plazas disponibles, de las cuales 15 corresponden a Tamaulipas, lo que obliga al INE a acelerar el proceso de selección para evitar contratiempos cuando arranque la organización de las elecciones.

El vocal ejecutivo explicó que el plazo para registrarse al concurso público vencerá el próximo domingo, por lo que llamó a los interesados a inscribirse de inmediato, ya que después comenzarán las etapas más rigurosas del proceso.

Bernal Rojas detalló que el siguiente filtro será la aplicación del examen el próximo 3 de mayo, lo que marcará el inicio de la selección formal del personal que integrará la estructura electoral en Tamaulipas.

Además señaló que durante el mes de junio se realizarán entrevistas a los aspirantes que aprueben las evaluaciones, mientras que los resultados finales se darán a conocer en agosto, justo antes del arranque del proceso electoral federal.

También advirtió que el objetivo es tener la estructura completa antes de octubre o noviembre, cuando inicie el proceso electoral federal, ya que el INE debe contar con personal capacitado desde el primer momento.

Finalmente, Bernal Rojas subrayó que los requisitos están disponibles en la página oficial del INE, y reiteró que los aspirantes deben ser mexicanos, contar con credencial para votar vigente, tener sus derechos políticos activos y cumplir con el perfil de cada vacante para integrarse al proceso electoral 2026-2027.