Correcaminos TDP disputará ultima jornada en casa ante Halcones

Después de una intensa semana de entrenamientos y de disputar el partido pendiente ante Saltillo, Correcaminos se reporta listo para encarar el compromiso correspondiente a la jornada 29 del Grupo 16, teniendo de rival a Halcones de Saltillo en lo que será la ultima jornada en casa del Torneo regular.

Los elementos del plantel, con compromiso y buen accionar, completaron su semana de trabajo puliendo los últimos detalles para brindar una gran actuación este fin de semana ante Halcones.

El Correcaminos contra Halcones de Saltillo, correspondiente a la fecha 29 de la “segunda vuelta” del Torneo 2025-2026 de la Liga TDP se disputará la mañana de este viernes 10 de abril a las 10:00 horas en el Estadio Eugenio Alvizo Porras de la capital de Tamaulipas.

Para este partido, el equipo de Victoria tiene 53 puntos con lo que se posiciona en el cuarto lugar del Grupo 16 y y en la posición 12 de Filiales Zona B.

Tras enfrentar este compromiso, el representativo de la UAT se enfrentará a Leones NL FC en lo que será la ultima fecha del Torneo 2025-2026 a disputarse en Nuevo León.