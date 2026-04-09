Atletas de Tamaulipas intensifican su camino hacia la Olimpiada Naciona

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Con la mirada puesta en el Campeonato Nacional de Aguas Abiertas y la Olimpiada Nacional CONADE 2026 en sus disciplinas de triatlón y acuatlón, un grupo de jóvenes atletas tamaulipecos continúa fortaleciendo su preparación bajo un esquema integral de entrenamiento.

Los deportistas, pertenecientes a un selecto grupo especializado en modalidades acuáticas y carrera pedestre, desarrollan la mayor parte de sus prácticas en la Unidad Deportiva Siglo XXI, así como en la pista de atletismo del Estadio Marte R. Gómez, espacios que se han convertido en el núcleo de su formación.

El programa de entrenamiento está dirigido por los entrenadores Alex Cabrera y Jorge Luis González, quienes han logrado consolidar una metodología que integra disciplinas como natación, aguas abiertas, acuatlón, triatlón, duatlón y carreras pedestres. Esta combinación ha permitido el desarrollo físico y competitivo de los atletas en múltiples frentes.

De acuerdo con el equipo técnico, la base del proyecto radica en una filosofía clara: creer y confiar en el trabajo realizado, así como en los objetivos planteados a corto, mediano y largo plazo. Este enfoque ya comienza a rendir frutos, pues actualmente cinco atletas han logrado su clasificación a la Olimpiada Nacional, con la posibilidad de que uno más se sume en los próximos días.

El avance de este grupo no sería posible sin el respaldo fundamental de los padres de familia, cuyo apoyo ha sido clave en cada etapa del proceso. Asimismo, se reconoce el impulso institucional brindado por el INDE Tamaulipas, encabezado por el Lic. Manuel Virues Lozano, quienes han facilitado las condiciones necesarias para el desarrollo deportivo.

Con disciplina, compromiso y trabajo constante, estos jóvenes atletas continúan su camino con el firme objetivo de representar dignamente a Tamaulipas en las competencias nacionales.