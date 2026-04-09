Señala Derechos Humanos omisiones de la Comisión de Atención a Víctima por el caso de un preso

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 9 de abril.– La falta de atención a un familiar de un interno del penal de Altamira derivó en que la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas emitiera la Recomendación 11/2026 contra la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, al detectar que la carpeta de investigación permaneció sin avances durante años, dejando al afectado en un limbo jurídico.

La queja fue presentada el 22 de abril de 2025 por un ciudadano cuyo hijo permanece privado de la libertad en el CEDES de Altamira desde el año 2014, quien lo designó como persona de confianza para revisar el expediente y dar seguimiento a su situación legal.

Al analizar el caso, el familiar detectó que dentro de la carpeta penal no existía ningún escrito promovido en favor del interno, ni acciones legales que impulsaran el proceso, lo que evidenció la falta de acompañamiento institucional y la ausencia de defensa efectiva.

La Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas concluyó que esta omisión vulneró los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, debido a que no se brindó asistencia ni se promovieron diligencias para avanzar en la investigación.

Ante ello, la recomendación instruye a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas a impulsar activamente la investigación, coadyuvar en la acreditación de la calidad de víctima, solicitar diligencias y promover escritos para evitar dilaciones.

También se establece que deberán realizarse las gestiones necesarias para inscribir a la víctima en el Registro Estatal de Víctimas e iniciar el procedimiento correspondiente para determinar la procedencia de la reparación del daño.

Finalmente, la recomendación incluye la capacitación de asesores jurídicos en materia de asistencia a víctimas del delito, con el objetivo de evitar que casos similares vuelvan a quedar sin seguimiento y sin acceso a la justicia.