Dan de baja a varios “aviadores” de Derechos Humanos en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 17 de febrero.- Taidé Garza Guerra afirmó que durante la anterior administración de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas se detectó a por lo menos cuatro o cinco personas que cobraban sin trabajar, situación que —dijo— obligó a darlas de baja para frenar irregularidades dentro del organismo.

Señaló que algunos de esos empleados estaban asignados como visitadores adjuntos en Reynosa, por lo que, tras su salida, se tuvo que contratar personal nuevo para cubrir funciones que permanecían prácticamente abandonadas.

Sobre el cambio de sede en Ciudad Victoria, Taidé Garza explicó que las antiguas oficinas ubicadas en la calle Hombres Ilustres, frente a una gasolinera, operaban bajo condiciones poco adecuadas e incluso con un contrato ligado a la misma empresa de combustible.

Taidé Garza describió que el inmueble tenía escaleras metálicas exteriores que se movían, lo que obligaba al personal —incluidas trabajadoras adultas— a subir a la intemperie, exponiéndose a riesgos para poder ingresar a sus áreas de trabajo. Asimismo, mencionó que había goteras, filtraciones y fallas en los conductos de agua, además de otras anomalías que prefirió no detallar, pero que evidenciaban el deterioro del edificio.

Sostuvo que el traslado a nuevas instalaciones permitió reducir gastos y concentrar el archivo histórico y general, además de un espacio para resguardo de perritos que antes implicaba pagos adicionales por renta.

Finalmente, Taidé Garza aseguró que actualmente se realiza una depuración de expedientes acumulados durante años para eliminar rezagos y ordenar el funcionamiento del organismo conforme a la nueva legislación en materia de archivos.