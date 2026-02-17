Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 17 de febrero.– Las diputadas locales Elvia Eguía Castillo y Yuriria Iturbe Vázquez coincidieron en que es necesario modificar los libros de texto gratuitos para incluir a mujeres que han forjado la historia del país y darles el reconocimiento que merecen.

Las legisladoras de Morena, entrevistadas por separado, señalaron que los materiales educativos deben actualizarse, especialmente en materias como civismo y matemáticas, a fin de garantizar una formación adecuada para niñas y niños.

Críticas a la postura del director de contenidos

Ambas diputadas condenaron la actitud de Marx Arriaga, director de contenidos de los libros de la SEP, a quien acusaron de intentar bloquear las modificaciones propuestas.

Elvia Eguía Castillo afirmó que el funcionario debería dejar el cargo. “Tiene que abandonar el cargo, de hecho ya le ha hecho mucho daño a la SEP. Se debe retirar dignamente y no estar haciendo el daño que ha hecho”, expresó.

Por su parte, Yuriria Iturbe Vázquez señaló que Arriaga “no es el dueño de esa parte que le tocó administrar”, y consideró que debe acatar las directrices superiores en lugar de obstaculizar los cambios.

Necesidad de actualización educativa

Eguía Castillo subrayó que los libros deben revisarse de manera exhaustiva, ya que de ellos depende la educación de las nuevas generaciones.

Iturbe Vázquez insistió en que es fundamental incluir a mujeres destacadas en la historia nacional dentro de los contenidos, como un acto de justicia y reconocimiento a su aportación al país.