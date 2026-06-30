Impulsa Yuriria inclusión de personas con discapacidad

*Las propuestas buscan impulsar la inclusión, la accesibilidad, la movilidad y la igualdad de oportunidades de este sector de la población. *Entre sus objetivos destacan dar certeza jurídica al Tarjetón de Identificación para Personas con Discapacidad y simplificar los trámites de acreditación cuando la discapacidad sea permanente e irreversible.

Cd. Victoria, Tamaulipas

La diputada Yuriria Iturbe Vázquez presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un paquete de cuatro iniciativas orientadas a fortalecer los derechos de las personas con discapacidad mediante medidas que promueven la inclusión, la accesibilidad, la movilidad y la igualdad de oportunidades.

«Estas propuestas buscan consolidar un marco jurídico más humano y sensible, que facilite el acceso a espacios y servicios para este sector de la población», expresó la diputada, quien preside la Comisión de Educación.

Entre los principales objetivos del paquete se encuentra el fortalecimiento de las disposiciones en materia de movilidad y tránsito para favorecer una mayor accesibilidad, así como otorgar certeza jurídica al Tarjetón de Identificación para Personas con Discapacidad, estableciendo bases claras para su expedición, vigencia y reconocimiento.

Las iniciativas también plantean simplificar los procedimientos de acreditación de la discapacidad cuando ésta sea permanente e irreversible, con el fin de eliminar cargas administrativas innecesarias para las personas beneficiarias, además de actualizar diversos beneficios fiscales y administrativos relacionados con los derechos vehiculares.

Iturbe Vázquez señaló que estas propuestas colocan a la persona en el centro de las decisiones públicas, fortalecen la seguridad jurídica, facilitan el acceso a servicios y espacios públicos y favorecen la autonomía personal.

«Estas propuestas refrendan el compromiso de esta Legislatura de impulsar acciones que garanticen la dignidad humana, la no discriminación y la igualdad sustantiva, para avanzar hacia un Tamaulipas más incluyente donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos», expresó la diputada.

Las 4 iniciativas fueron respaldadas por el grupo parlamentario de Morena y fueron turnadas a las comisiones unidas de Estudios Legislativos Primera, Atención a Grupos Vulnerables, Finanzas, Planeación y Deuda Pública para su estudio y posterior dictaminación.