Pide Yuriria Iturbe diálogo y transparencia en el manejo de cuotas escolares

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La diputada local de Morena, Yuriria Iturbe Vázquez, consideró que las diferencias que puedan surgir entre padres de familia e instituciones educativas por el cobro de cuotas escolares deben resolverse mediante el diálogo y con pleno respeto al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.

La legisladora señaló que las escuelas desempeñan una función esencial en la formación de las nuevas generaciones, por lo que es importante que su labor se desarrolle garantizando los derechos humanos de todos los estudiantes.

“Las escuelas son instituciones valiosísimas que tienen una tarea fundamental: formar a nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes y jóvenes. Es muy importante que realicen su tarea de formación con el debido respeto a los derechos humanos de su alumnado”, expresó.

Respecto a las cuotas que suelen solicitar las asociaciones de padres de familia al inicio de cada ciclo escolar, Iturbe Vázquez reconoció que, aunque la educación pública es gratuita, estas aportaciones representan un apoyo importante para el mantenimiento y funcionamiento cotidiano de los planteles.

“Al final sí, la educación es gratuita. Cuando se solicitan cuotas con las sociedades de padres, contribuyen grandemente para el quehacer diario de la escuela, por eso se solicitan”, explicó.

No obstante, destacó que las familias que atraviesan dificultades económicas deben tener la certeza de que existen mecanismos para solicitar apoyos o exenciones, por lo que hizo un llamado a la Secretaría de Educación para mantener una política de atención abierta y cercana.

“Es importante que los padres de familia sepan que acercándose a las instituciones se puede llegar a una solución respecto al tema de cuotas”, indicó.

La legisladora señaló que, hasta el momento, no ha recibido de manera directa denuncias relacionadas con el cobro de aportaciones escolares, aunque reconoció que se trata de una problemática que con frecuencia aparece en la opinión pública y en los medios de comunicación.

Asimismo, consideró necesario fortalecer los mecanismos de supervisión sobre el manejo de los recursos que administran las asociaciones de padres de familia, a fin de garantizar transparencia y un uso adecuado del dinero recaudado.

“Siempre debe haber transparencia y comprensión cuando el nivel socioeconómico no permite cumplir con esas aportaciones. El derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir educación debe ponderarse por encima de cualquier otra circunstancia”, afirmó.

Ante los señalamientos sobre posibles irregularidades en el manejo de fondos escolares, la diputada no descartó impulsar una revisión legislativa para analizar si es necesario fortalecer la regulación en esta materia.

“Es una buena ocasión para revisar el tema y hacer una propuesta. Si ya existe, revivirlo; y si no existe, lo entramos con mucho gusto”, sostuvo.

Finalmente, Iturbe Vázquez reconoció que las aportaciones voluntarias suelen ser utilizadas para atender necesidades que difícilmente pueden cubrirse con los presupuestos ordinarios, como mejoras en sanitarios, pisos o infraestructura básica de los planteles, por lo que insistió en que el reto es encontrar un equilibrio entre las necesidades de las escuelas y la situación económica de las familias, siempre privilegiando el derecho de los estudiantes a permanecer en las aulas.