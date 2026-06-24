Manuel Muñoz defiende transparencia en megaproyecto eólico

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 24 de Junio del 2026

El dirigente estatal del Partido Verde, Manuel Muñoz Cano, rechazó que exista conflicto de intereses en la asignación del proyecto eólico El Chorro, que se instalará en más de 7 mil hectáreas del municipio de Villa de Casas.

Aseguró que el fallo otorgado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a principios de junio fue resultado de un concurso nacional en el que participaron más de cien proyectos.

“Toda mi vida he sido empresario, no vivo de la política, vivo de la generación de empleo y de inversión. Este proyecto traerá derrama económica y fuentes de trabajo para el centro de Tamaulipas”, enfatizó quien es socio de la empresa ganadora.

Muñoz Cano explicó que El Chorro tendrá una capacidad instalada de 705 megavatios (MW), lo que lo convertirá en el parque eólico más grande de México una vez que inicie operaciones. La inversión estimada es de 900 mil millones de dólares en los próximos tres años, bajo un esquema mixto de participación con la CFE y el respaldo de los gobiernos estatal y federal.

El dirigente verde subrayó que este proyecto forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la red eléctrica nacional. En total, la convocatoria de la CFE y la Secretaría de Energía aprobó seis proyectos eólicos en Tamaulipas, que en conjunto añadirán 2,532 MW de capacidad instalada.

Actualmente, Tamaulipas ocupa el segundo lugar nacional en generación de energía eólica, con 13 parques en operación en municipios como Llera, Güémez y Reynosa, que suman 1,733.7 MW, equivalentes al 20.2% de la capacidad instalada del país.

“Lo que buscamos es consolidar a Tamaulipas como líder en energías limpias. Este proyecto no es un tema político, es un tema de desarrollo económico y de compromiso con la transición energética”, concluyó Muñoz Cano.