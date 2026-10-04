Congreso condiciona más recursos a municipios de Tamaulipas en 2027

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 4 de octubre.- Los alcaldes de Tamaulipas tendrán que demostrar austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos si buscan obtener mayores partidas presupuestales durante 2027, advirtió Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado.

El legislador señaló que los 43 ayuntamientos deberán mantener una administración responsable de los recursos, debido a que el Congreso analiza distintos factores antes de definir la distribución de mayores recursos para los gobiernos municipales.

Prieto Herrera señaló «el Congreso del Estado analiza diversos factores para poder mandar mas recursos a los municipios, y el primero es que haya austeridad».

Además de reducir gastos, los ayuntamientos deberán mantener finanzas ordenadas y evitar observaciones en el manejo de las cuentas públicas, como parte de las condiciones que se tomarán en cuenta para la asignación de recursos.

Además, destacó «que hagan una buena administración y que no tengan problemas con las cuentas públicas».

El diputado de Morena sostuvo que el cumplimiento de estos requisitos permitiría respaldar una mayor asignación de recursos para los municipios durante el próximo ejercicio fiscal.

El diputado local sostuvo que si los gobiernos municipales cumplen con esas condiciones «obviamente se va a pugnar para que lleguen más recursos a los municipios».

Sin embargo, también advirtió que los ayuntamientos que no cumplan con los criterios establecidos podrían enfrentar restricciones para recibir recursos adicionales.

«En esos casos el gobierno del Estado les daría más recursos pero administrados por el gobierno del Estado, que es lo que más o menos sucede en Reynosa», dijo.

Prieto Herrera señaló que el objetivo es que los alcaldes sean cuidadosos con el gasto público durante 2027, particularmente en la etapa final de sus administraciones, antes de que los nuevos gobiernos municipales entren en funciones.