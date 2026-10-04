Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 4 de octubre.- El PRI de Tamaulipas mantiene abierta la posibilidad de construir una alianza con el PAN rumbo a las elecciones de 2027, aunque el dirigente estatal, Bruno Díaz Lara, planteó que cualquier acuerdo deberá considerar las condiciones políticas de cada municipio.

El dirigente priista señaló que ambos partidos tendrán que alcanzar acuerdos y seleccionar perfiles competitivos para enfrentar el próximo proceso electoral, dejando en segundo plano los intereses particulares de cada fuerza política.

“Primero está Tamaulipas y ahí tenemos que tener las mejores decisiones y salir con los mejores cuadros, hombres y mujeres que puedan salir a competir el próximo año”, expresó.

Díaz Lara recordó que el PRI y el PAN ya han trabajado conjuntamente en procesos electorales anteriores, por lo que existe un antecedente de colaboración entre ambas fuerzas políticas que podría retomarse rumbo a 2027.

Entre los municipios que mencionó como posibles espacios de competencia se encuentran Victoria, Tampico y Altamira, donde la definición de candidaturas sería uno de los principales puntos a considerar en caso de concretarse una alianza.

El dirigente estatal sostuvo que los acuerdos deberán construirse de manera conjunta y tomando en cuenta los perfiles que puedan representar a la oposición en los distintos municipios de Tamaulipas.

Díaz Lara también consideró necesario mantener una coordinación efectiva entre los partidos de oposición, además de resolver los acuerdos particulares que pudieran establecerse entre el PRI y el PAN.

Por ahora, la posibilidad de una alianza forma parte de las conversaciones políticas rumbo a 2027, mientras ambos partidos deberán definir las condiciones de participación y los perfiles que podrían contender en los municipios de Tamaulipas.