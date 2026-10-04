18 mil tamaulipecos tendrán que renovar su credencial del INE antes de 2027

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 4 de octubre.- 18 mil 403 ciudadanos del Distrito Federal 05 tendrán que renovar su credencial para votar antes de que termine 2026, debido a que, de no realizar el trámite, no podrán participar en las elecciones de 2027.

El vocal del Registro Federal de Electores (RFE) de la Junta Distrital, Ernesto Chávez Garza, informó que el Instituto Nacional Electoral mantiene activa la Campaña Anual Intensa para facilitar la renovación de credenciales, así como inscripciones, cambios de domicilio y correcciones de datos.

Ciudad Victoria concentra la mayor cantidad de documentos próximos a vencer, con 13 mil 636 credenciales que deberán ser renovadas antes de concluir el año para que sus titulares mantengan vigente su registro electoral.

Después de la capital tamaulipeca, Tula registra mil 373 credenciales por renovar; Güémez suma 791; Jaumave, 706; Casas, 634; Hidalgo, 513; Bustamante, 306; Miquihuana, 185, y Palmillas, 80.

Chávez Garza hizo un llamado a los ciudadanos para que acudan oportunamente a los módulos de atención y realicen la renovación de su credencial, con el propósito de mantener vigente su identificación y permanecer activos tanto en el Padrón Electoral como en la Lista Nominal.

El funcionario electoral explicó que actualmente el proceso de producción de credenciales se encuentra regularizado, por lo que el tiempo estimado de entrega es de un máximo de nueve días.

Asimismo, convocó a los jóvenes de 17 años que cumplan la mayoría de edad a más tardar el 6 de junio de 2027 a realizar su inscripción anticipada ante el INE, para que puedan participar en los comicios del próximo año.

El plazo para realizar inscripciones, cambios de domicilio, correcciones de datos y otros movimientos al Padrón Electoral concluirá el 25 de enero de 2027, por lo que el llamado es a realizar los trámites con anticipación y evitar contratiempos.