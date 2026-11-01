PRI acusa de control político al INE y cuestiona condiciones para elecciones de 2027

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 1 de noviembre.- El dirigente del PRI en Tamaulipas, Bruno Díaz Lara, exigió investigar los contratos otorgados por el Instituto Nacional Electoral (INE) a empresas presuntamente vinculadas con personas cercanas a su consejera presidenta, Guadalupe Taddei, al considerar que los señalamientos ponen en entredicho la confianza en el organismo de cara a las elecciones de 2027.

El priista sostuvo que el organismo electoral fue objeto de una intervención política y utilizó el término colonización para describir lo que, a su juicio, ocurrió después de que no prosperaron los intentos por desaparecerlo.

“Ellos quisieron desaparecer al INE y, al no poder desaparecerlo, ¿qué fue lo que hicieron? Lo colonizaron”, declaró el dirigente priista, quien cuestionó los presuntos vínculos de empresas proveedoras con personas cercanas a la titular del organismo electoral.

Díaz Lara consideró que una eventual renuncia de Guadalupe Taddei no resolvería los señalamientos, pues insistió en que deben revisarse los contratos, esclarecer las condiciones en que fueron otorgados y determinar si existen responsabilidades administrativas o de otra naturaleza.

“No podemos permitir que las candidatas y los candidatos vayan a una elección donde está evidenciado que el Instituto Nacional Electoral está dañado por dentro”, expresó.

El presidente estatal del PRI advirtió que los cuestionamientos adquieren relevancia ante la cercanía de los comicios de 2027, por lo que pidió garantizar la independencia del INE y evitar que las decisiones de sus autoridades estén sujetas a intereses partidistas.

También planteó que las distintas fuerzas políticas sean escuchadas en los procedimientos relacionados con la designación de autoridades electorales, al señalar que la participación plural es necesaria para preservar la confianza en las instituciones encargadas de organizar las elecciones.

“Le exigimos a Morena que saque sus manos de este instituto, porque son ellos quienes están atentando contra la democracia y quitándole credibilidad”, puntualizó.