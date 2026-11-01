Tamaulipas abre temporada de caza para venado cola blanca, puma y coyote

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 1 de noviembre.- La temporada de caza de varias especies de mamíferos comenzará durante noviembre en Tamaulipas, entre ellas las del venado cola blanca, puma, coyote, gato montés y zorro gris, de acuerdo con el calendario cinegético 2026-2027 difundido por el Gobierno del Estado.

El venado cola blanca tendrá uno de los periodos más amplios, del 20 de noviembre de 2026 al 14 de febrero de 2027, con un límite de posesión de un ejemplar. Para el puma, la temporada arrancará el 27 de noviembre y concluirá el 10 de enero de 2027, también con autorización para una sola pieza.

En el caso del coyote, el periodo permitido comenzará el 13 de noviembre y se extenderá hasta el 21 de febrero de 2027, mientras que para el gato montés las fechas serán del 13 de noviembre al 28 de febrero. Ambas especies tienen un límite de posesión de un ejemplar.

El zorro gris también estará incluido en las actividades cinegéticas de la entidad, aunque su temporada será más breve, del 20 de noviembre al 20 de diciembre de 2026, con un máximo de una pieza. Además, continuarán los periodos autorizados para armadillo de nueve bandas, liebre antílope, conejo castellano, tejón o coatí, mapache y pecarí de collar.

En cuanto a las aves, noviembre será el último mes para la caza de algunas especies de palomas. La paloma ala blanca y la huilota tendrán como fecha de cierre el 22 de noviembre, con un límite de posesión de 50 ejemplares por especie, mientras que la paloma morada, de collar y arroyera podrán cazarse hasta el día 29, con un máximo de cinco ejemplares.

Los gansos nevados, de frente blanca y canadiense mantendrán sus temporadas abiertas hasta el 14 de marzo de 2027. El calendario establece un límite de posesión de 30 ejemplares para el ganso nevado y de 10 para cada una de las otras dos especies.

También permanecerán vigentes los periodos de caza de patos y cercetas hasta el 14 de marzo de 2027, con un límite de posesión de 30 ejemplares para las especies agrupadas en ese apartado. Para el pato golondrino y el pato boludo menor se establece un máximo de tres ejemplares por especie.

El calendario cinegético 2026-2027 contempla además que la temporada del guajolote silvestre comenzará el 19 de marzo de 2027 y terminará el 23 de mayo, con un límite de posesión de un ejemplar. Las fechas de aprovechamiento y cantidades permitidas cambian según cada especie, por lo que los cazadores deberán sujetarse a los periodos y límites establecidos en el documento.