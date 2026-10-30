Gemelos victorenses desarrollan asistente tecnológico para apoyar a niños con autismo

Inspirados por las necesidades de un compañero de escuela, dos estudiantes de primaria crearon una herramienta que utiliza tecnología para identificar movimientos específicos relacionados a comportamientos de personas con autismo

Por Eduardo Bazaldua

La creatividad, la empatía y el deseo de ayudar a los demás llevaron a dos hermanos gemelos victorenses a desarrollar un innovador proyecto tecnológico que busca facilitar la atención de niños con autismo dentro del entorno escolar

Se trata de Joshua Emmanuel y Ethan Sebastián Yáñez Velázquez, alumnos de sexto grado de la Escuela Primaria Leona Vicario, quienes diseñaron un asistente capaz de identificar determinados movimientos y emitir alertas para que los docentes puedan intervenir oportunamente ante posibles situaciones que requieran atención.

La iniciativa surgió al observar las necesidades de uno de sus compañeros, lo que motivó a los pequeños inventores a buscar una solución práctica mediante el uso de la tecnología.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su sencillez, ya que únicamente requiere una computadora y una cámara para funcionar, y a través de este sistema, los profesores pueden recibir avisos cuando se detectan movimientos previamente identificados como señales que podrían requerir su intervención.

La innovación y la empatía no tienen edad, y estos pequeños talentos victorenses son prueba de ello, al transformar su interés por ayudar a un compañero en una herramienta que busca contribuir a una educación más inclusiva y humana.