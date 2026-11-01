Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 1 de noviembre.- Pescadores de Tamaulipas fueron alertados sobre personas ajenas al programa Bienpesca que intentan obtener información personal mediante ofrecimientos de supuestas gestiones para agilizar trámites, conseguir inscripciones o garantizar la permanencia de los beneficiarios en el padrón.

La advertencia está dirigida a quienes reciben mensajes u ofrecimientos de intermediarios que solicitan la CURP y otros datos personales con el argumento de facilitar el acceso a los apoyos. El llamado es a no confiar en estas personas ni entregar documentos bajo ninguna promesa de gestión.

El aviso difundido establece: “Si alguien te solicita tu CURP o cualquier dato personal para ‘agilizar’ trámites, inscribirte o mantenerte en el padrón de Bienpesca: es fraude”. La alerta se refiere a posibles engaños cometidos por terceros que utilizan el nombre del programa, no a irregularidades en su funcionamiento.

Para evitar que los pescadores sean víctimas de estas prácticas, se recomienda que cualquier duda o trámite relacionado con Bienpesca sea atendido directamente en las oficinas de representación estatal o local de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), sin recurrir a gestores particulares.

La advertencia cobra relevancia en Tamaulipas, donde se estima una población de 13 mil 67 pescadores, distribuidos en comunidades costeras y zonas lagunares. Para miles de trabajadores y sus familias, la actividad representa una fuente importante de ingresos y sustento económico.

El estado cuenta con 433 kilómetros de litoral, tres puertos pesqueros y la Laguna Madre, cuyo espejo de agua supera las 215 mil hectáreas. Estas condiciones geográficas permiten desarrollar actividades de pesca ribereña y de mayor escala, además de la producción acuícola.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Conapesca 2025, Tamaulipas dispone de 3 mil 779 embarcaciones ribereñas y 155 embarcaciones mayores, así como 31 plantas pesqueras y 108 unidades de producción acuícola, infraestructura que da cuenta de la dimensión del sector en la entidad.

A las dificultades económicas y productivas que enfrenta la pesca, entre ellas el rezago en la modernización de equipos, la captura ilegal y la pesca no declarada, se suman los riesgos de engaños mediante supuestas gestiones de apoyos. Por ello, el llamado a los trabajadores es proteger sus datos personales, evitar intermediarios y acudir directamente a las instancias oficiales de Conapesca.