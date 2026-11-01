Tamaulipas rebasa los 191 mil casos de infecciones respiratorias en 2026

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 1 de noviembre.- Tamaulipas acumula 191 mil 487 casos de infecciones respiratorias agudas hasta la semana epidemiológica 40 de 2026, de acuerdo con los registros preliminares del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que muestran la magnitud de estos padecimientos entre la población del estado.

Del total, 78 mil 804 casos corresponden a hombres y 112 mil 683 a mujeres, lo que refleja una mayor incidencia entre la población femenina. Tan solo durante la semana más reciente del reporte se contabilizaron 11 mil 305 nuevos contagios de infecciones respiratorias agudas.

Otro de los padecimientos con una presencia importante es la faringitis y amigdalitis estreptocócicas, que sumaron 30 mil 409 casos en Tamaulipas, resultado de 14 mil 268 contagios entre hombres y 16 mil 141 entre mujeres. Durante la semana epidemiológica 40 se agregaron 891 nuevos registros.

La otitis media aguda también aparece entre las enfermedades con mayor incidencia, con un acumulado de 40 mil 535 casos entre hombres y mujeres, de acuerdo con las cifras epidemiológicas. Este padecimiento se suma a la carga de enfermedades que afectan las vías respiratorias y el sistema auditivo.

En el caso de la tuberculosis respiratoria, las autoridades sanitarias reportaron 994 casos acumulados, de los cuales 640 corresponden a hombres y 354 a mujeres, una diferencia que muestra una mayor presencia de esta enfermedad entre la población masculina.

Por otra parte, las neumonías y bronconeumonías alcanzaron mil 802 casos en la entidad hasta la semana epidemiológica 40, mientras que los contagios confirmados de Covid-19 llegaron a 45, con 15 hombres y 30 mujeres registrados en las estadísticas oficiales.

Los datos de vigilancia epidemiológica muestran que, además de las infecciones respiratorias agudas, Tamaulipas enfrenta una incidencia considerable de otros padecimientos, como faringitis, amigdalitis y otitis, que en conjunto representan decenas de miles de casos durante 2026.

El reporte de la Secretaría de Salud federal mantiene bajo seguimiento la evolución de estas enfermedades en los municipios del estado, con registros preliminares que permiten dimensionar la presencia de infecciones respiratorias, tuberculosis y neumonías entre la población tamaulipeca.