IETAM e INE fortalecen las candidaturas independientes con curso de orientación para la ciudadanía rumbo a 2027

Con el propósito de acercar a la ciudadanía las herramientas y los conocimientos necesarios para ejercer su derecho a contender por un cargo de elección popular sin la postulación de un partido político, el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), con el apoyo del Instituto Nacional Electoral (INE), llevó a cabo los días 6 y 7 de noviembre el Curso sobre el Proceso de Postulación y Registro de Candidaturas Independientes en el Proceso Electoral Ordinario 2026-2027.

Esta iniciativa forma parte de las acciones institucionales orientadas a facilitar el acceso a la información electoral, brindar certeza sobre los procedimientos de participación y fortalecer la figura de las candidaturas independientes como una alternativa de representación política al alcance de la ciudadanía.

El consejero presidente del IETAM, Juan José Guadalupe Ramos Charre, al dar la bienvenida a los participantes de este curso, destacó que la participación política no se limita al ejercicio del voto, sino que también comprende el derecho de las personas a presentar sus propias propuestas y aspirar a representar a sus comunidades, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales.

«Las candidaturas independientes representan una oportunidad para que la ciudadanía participe directamente en la vida política de sus comunidades. Desde el IETAM tenemos el compromiso de acercar información clara, oportuna y accesible para que quienes deseen ejercer este derecho conozcan las reglas, los procedimientos y las responsabilidades que implica participar en una elección», expresó.

Cabe recordar que el 9 de agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se reconoció expresamente el derecho de la ciudadanía a solicitar su registro a cargos de elección popular de manera independiente a los partidos políticos. Posteriormente, la reforma político-electoral de 2014 desarrolló las bases legales para el ejercicio de este derecho.

Este reconocimiento representó un avance en la ampliación de los derechos político-electorales en México, al abrir nuevas posibilidades de participación y representación, favorecer la pluralidad de opciones electorales y fortalecer la vinculación de la ciudadanía con los asuntos públicos.

En ese contexto, el Consejero Presidente del IETAM, subrayó que el acompañamiento informativo de las autoridades electorales resulta fundamental para que esta figura pueda ejercerse con pleno conocimiento de sus alcances legales.

«No basta con que un derecho esté reconocido en la Constitución. También es importante que existan las condiciones de información y certeza para ejercerlo. Con este tipo de actividades buscamos que la ciudadanía conozca las posibilidades que ofrece la vía independiente y que, al decidir participar, lo haga con pleno conocimiento de sus derechos y obligaciones», señaló.

Durante las dos jornadas de trabajo, desarrolladas bajo modalidad mixta, de manera presencial y mediante una plataforma de videoconferencia, personal especializado del IETAM y del INE expuso de forma coordinada los aspectos fundamentales del marco normativo, las etapas del procedimiento de postulación y registro, así como las obligaciones que asumen las personas interesadas en contender por esta vía.

En la primera jornada, la maestra Juana Francisca Cuadros Ortega, Directora Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas del IETAM, abordó la introducción a las candidaturas independientes, los requisitos de elegibilidad para las diputaciones locales de mayoría relativa y los cargos que integran los ayuntamientos, así como las distintas etapas del procedimiento para obtener la calidad de aspirante y, en su caso, el registro de una candidatura.

Durante el segundo día, personal especializado del Instituto Nacional Electoral desarrolló los temas relacionados con la fiscalización de los recursos utilizados durante la etapa de obtención del apoyo de la ciudadanía y el funcionamiento del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR), herramientas fundamentales para garantizar la transparencia, el cumplimiento de las obligaciones legales y la rendición de cuentas.

En el desarrollo del curso participaron presencialmente el Consejero Electoral Alfredo Díaz Díaz, Presidente de la Comisión Especial Encargada de dar Seguimiento al Procedimiento de Postulación y Registro de las Candidaturas Independientes; las Consejeras, Ma. Isabel Tovar de la Fuente y Krisna Judith Villado Mejía, el Ing. Juan de Dios Álvarez Ortiz, Secretario Ejecutivo del IETAM; además de personal técnico y especializado de ambas instituciones.

De acuerdo con la convocatoria aprobada por el Consejo General del IETAM, las personas interesadas tienen hasta el 1 de diciembre de 2026 para presentar su manifestación de intención. Posteriormente, quienes obtengan la calidad de aspirantes podrán recabar el apoyo ciudadano del 14 de enero al 12 de febrero de 2027, mientras que el plazo para solicitar el registro de las candidaturas independientes será del 27 al 31 de marzo del mismo año.

El IETAM pone a disposición de las personas interesadas la convocatoria, los lineamientos y los formatos correspondientes en su sitio oficial:

https://ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Procesos/PE2026/Indendientes/Independientes.aspx#Convocatoria