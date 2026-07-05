CODHET vigila operativo penitenciario para garantizar respeto a los derechos humanos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 5 de julio.-La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) participó como observador en un Operativo de Revisión de la Secretaría de Seguridad Pública implementado en el penal de Ciudad Victoria, con el objetivo de verificar que las acciones se desarrollaran con pleno respeto a los derechos humanos y conforme al marco jurídico vigente.

La participación del organismo ocurrió cuando personal de la CODHET dio seguimiento al desarrollo del operativo para supervisar que las revisiones realizadas por las autoridades estatales se efectuaran dentro de la legalidad.

La CODHET difundió que durante la jornada, los observadores constataron el desarrollo de las acciones implementadas en el operativo, poniendo especial atención en que se respetaran los derechos de las personas privadas de la libertad durante cada uno de los procedimientos.

La presencia de la Comisión tuvo como finalidad fortalecer la vigilancia institucional sobre este tipo de operativos, verificando que la actuación de las autoridades mantuviera un estricto apego a las disposiciones legales aplicables.

La observación realizada por el organismo forma parte de las tareas permanentes de vigilancia que se llevan a cabo en Tamaulipas para promover que las instituciones de seguridad desarrollen sus funciones con legalidad, transparencia y respeto a la dignidad humana.

El operativo permitió mantener la presencia de la Comisión de Derechos Humanos como instancia observadora, contribuyendo a fortalecer la confianza en que las actuaciones de las autoridades se realizan bajo los principios de respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho.