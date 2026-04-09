ROVAL, CAMPEONES DE SÓFTBOL

Ciudad Victoria.- Viniendo de atrás, la novena de Roval se proclamó campeona tras vencer 12-11 a Chofis en el tercer juego de la serie final de la Liga Universitaria Municipal de Sóftbol.

El Parque Carlos Benavides Peña (31 Morelos) fue el escenario de esta intensa final que se definió hasta la última entrada.

Ambos equipos arrancaron con una carrera en la primera entrada: Omar González anotó para Chofis en la parte alta, mientras que Rodrigo Arellano respondió en el cierre del inning para igualar 1-1.

En la segunda entrada, el equipo de Chofis tomó una importante ventaja al sumar cinco anotaciones, lo que les dio un amplio margen; por su parte, Roval solo consiguió una carrera, dejando la pizarra 6-2.

Al abrir el tercer inning, Chofis aumentó su ventaja con una anotación de Sergio Niño, colocando el marcador 7-2. Roval no logró responder en esa entrada.

Chofis continuó ampliando la diferencia en la cuarta entrada con cuatro carreras más, anotadas por Gerson Carrizales, Omar González, Gamaliel Guevara y David López, colocándose momentáneamente con una ventaja de ocho carreras (11-3). Sin embargo, Roval recortó distancia en la parte baja con una anotación.

Cuando parecía que todo estaba decidido, Roval reaccionó en la quinta entrada con tres carreras. Roberto Saldaña, Rodrigo Arellano y Óscar Olivo cruzaron el plato para acercar a su equipo 11-6.

Chofis ya no pudo sumar, en gran parte gracias al sólido relevo del pitcher Tranquilino Tovar, quien frenó la ofensiva rival. Esto fue aprovechado por Roval, que empató el juego 11-11 en la sexta entrada, encendiendo el ánimo de los aficionados.

En la última entrada, Chofis se fue en blanco, dejando la mesa servida para Roval, que solo necesitaba una carrera. Esta llegó por conducto de Jorge Cantú, quien selló la remontada con el 12-11 definitivo y el campeonato para su equipo.