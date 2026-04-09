Éxito total en el Mr. y Miss Playa Bagdad 2026

Matamoros, Tamaulipas.– Con gran participación y un alto nivel competitivo, el certamen Mr. y Miss Playa Bagdad 2026 se celebró en el escenario del Festival del Mar 2026, “El Año del Bicentenario”, en Playa Bagdad, Matamoros, donde se dieron cita 50 atletas locales y provenientes de Reynosa, Río Bravo, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Apodaca y Monterrey, quienes compitieron por premios en efectivo y trofeos de carácter nacional.

En el plano estelar, los campeones absolutos fueron Alexis Jaziel García Cruz, de Charlie Gym Matamoros, quien se proclamó campeón absoluto en Físico Varonil; Eurídice Sánchez Vega, de Fitness Center Reynosa, campeona absoluta en Wellness Fitness; Regina Villanueva Rodríguez, de Victory Gym Ciudad Victoria, campeona absoluta en Bikini Fitness; Juan Manuel García Ríos, de Golden Gym Nuevo Laredo, campeón absoluto en Classic Physique; y David Cristóbal Cesáreo, de Coliseo Gym Matamoros, quien obtuvo el título absoluto en Men’s Physique.

Dentro de las distintas categorías, los primeros lugares correspondieron a Eurídice Sánchez Vega, de Fitness Center Reynosa, en Wellness Fitness Abierta; Regina Villanueva Rodríguez, de Victory Gym Ciudad Victoria, en Bikini Fitness Abierta; Alexis Jaziel García Cruz, de Charlie Gym Matamoros, en Clasificados; Arturo Galván Lara, de Gym Center Matamoros, en Máster 60 y Más; Jorge Luis De León García, de World Gym Monterrey, en Máster 40 y Más; Juan Manuel García Ríos, de Golden Gym Nuevo Laredo, en Novatos; David Cristóbal Cesáreo, de Coliseo Gym Matamoros, en Principiantes; Carlos Daniel Andrade, de Roca Gym Reynosa, en Juvenil 2003; Julián Gabriel Campos Jasso, de Ciudad Victoria, en Juvenil 2005; y Juan Daniel Ramírez Mar, de Safores Gym Matamoros, en Juvenil 2008.



Asimismo, Juan Manuel García Ríos, de Golden Gym Nuevo Laredo, se ubicó en la cima de Classic Physique Novatos; David Cristóbal Cesáreo, de Coliseo Gym Matamoros, dominó Classic Physique Principiantes; Carlos Daniel Andrade, de Roca Gym Reynosa, fue el mejor en Classic Physique Juvenil; el propio David Cristóbal Cesáreo también ganó en Men’s Physique Principiantes; Arturo Galván Lara, de Gym Center Matamoros, obtuvo el primer lugar en Men’s Physique Máster; y Jorge Hugo Valera Méndez, de Ignis Gym Río Bravo, triunfó en Men’s Physique Juvenil.

El evento contó con la presencia de Gastón Cavazos Perales, presidente de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Tamaulipas, quien destacó la labor organizativa de Raquel Rizo de Aquino, delegada de la AFFET Matamoros-Valle Hermoso. Asimismo, agradeció el respaldo del Gobierno Municipal de Matamoros, encabezado por Beto Granados, así como de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, la Dirección de Deportes, el Instituto del Deporte de Tamaulipas y patrocinadores como Palmas Gym, Fontana Inn y Hotel Posada del Rey, quienes contribuyeron al éxito de esta competencia, que continúa consolidándose como una de las más importantes del fisicoconstructivismo en la región.