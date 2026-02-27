CARDENALES ‘VUELAN’ AL TÍTULO

Ciudad Victoria.– La novena de Cardenales B se proclamó campeona de la categoría 3B en la Liga Universitaria Municipal de Sóftbol, tras imponerse 8-6 a Charros en el segundo partido y barrer la serie.

El encuentro se disputó en el Parque Carlos Benavides Peña (31 Morelos), donde las acciones comenzaron a las 19:30 horas.

Cardenales tomó la delantera desde la primera entrada con dos anotaciones, cortesía de Armando Cerda y Alfredo Suárez, para colocar el 2-0 en la pizarra. Charros respondió en la parte baja del segundo inning con una carrera impulsada por Arturo Quintana, acercándose 2-1.

La ventaja aumentó en la tercera entrada, cuando Adrián y César Requena anotaron para ampliar la diferencia a 4-1. Sin embargo, Charros reaccionó de inmediato y logró empatar 4-4 con carreras de Juan Reyes, Alan Pesina y Orlando Reyes.

En la cuarta entrada, Cardenales retomó el control del juego con anotaciones de Antonio Guevara, Isaí Requena y Jesús Suárez, colocando el marcador 7-4. Durante el quinto inning, ambos equipos sumaron una carrera más, dejando la pizarra 8-5.

Ya en la última entrada, Charros intentó remontar para extender la serie. Juan Reyes conectó un cuadrangular que acercó a su equipo en el marcador; no obstante, Alfonso Wong cerró el encuentro desde la lomita al retirar los tres outs finales, asegurando el campeonato para Cardenales B.