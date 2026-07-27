Real Esfuerzo estrena playera de Alemania

Andrés A. Ramírez Acosta

Ciudad Victoria.- Como una forma de motivar a sus jóvenes futbolistas, la directiva del equipo Real Esfuerzo hizo entrega de la playera que portarán en la naciente temporada de la Liga Modelo.

En el nuevo jersey del cuadro dirigido por Francisco Reta y Juan Antonio García, predomina el color blanco y destacan los colores de la bandera del país europeo de Alemania: negro, rojo y amarillo, mismos que aparecen en la parte del pecho.

En el dorsal de la camiseta luce en grande el número del jugador, así como el nombre de los patrocinadores oficiales de la escuadra representativa de la calle Esfuerzo, en la Colonia Unidad Modelo.

Alfonso Castillo, Antonio Villela y Sotero de León, principales patrocinadores de esta escuadra, aseguran que combinarán la flamante playera con short negro y medias blancas.

La casaca teutona le sienta bien al Real Esfuerzo, ya que luego de estar abajo en el marcador 0-2, muestra capacidad de reacción y empata 3-3 con la Colonia Sosa, este domingo en el arranque del torneo de Copa, que se juega por grupos.