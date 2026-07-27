Inicia Correcaminos preparación para debut en casa

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de haber arrancado con un empate en la difícil aduana de Zacatecas, Correcaminos ya inició los trabajos que le permitan llegar en condiciones óptimas para debutar en su casa ante los Leales, el próximo viernes cuando reciba al campeón Alteños de Tepatitlán.

El Orgullo de la Universidad regresó al Centro de Formación donde concentrará la mayor parte de sus trabajos en esta semana previa a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026.

En la práctica de este domingo que inició minutos antes de las 7 de la mañana, el plantel dirigido por Gabriel Pereyra realizó trabajos regenerativos en gimnasio y también en cancha, bajo las indicaciones del Preparador Físico Juan Pablo Osorio.

El partido ante Mineros fue para el delantero argentino Tomás Sandoval, el duelo donde cumplió la sanción que significó salir expulsado el anterior certamen Clausura 2026, por lo que se convierte en elegible para el cuerpo técnico del “Místico”, para el duelo próximo.

El juego frente al monarca vigente del circuito está programado para las 7 de la noche del viernes 31 de julio; para este duelo los boletos se encontrarán en preventa el jueves de 9 de la mañana a 7 de la tarde en la Tienda Oficial del Club Correcaminos, ubicada en el 16 Carrera Torres.

El viernes, día de partido, la venta será en la taquilla del Estadio Marte R. Gómez desde las 9 de la mañana.

Para los Leales que adquirieron sus Bonobips desde la fase de renovación hasta el pasado miércoles 22 de julio, la entrega de sus accesos físicos sera de este lunes 27 al miércoles 29 en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, también en la Tienda Oficial.

Para este juego se pronostica una buena entrada, pues los Leales reconocen el esfuerzo y la dinámica de juego mostrada en la fecha inaugural, por lo que confían en que el cuadro azulnaranja recupere el protagonismo y vuelva a los primeros planos, donde merecen estar equipo y afición.