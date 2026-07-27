Con Sandoval seremos más agresivos: ‘Místico’

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras el empate 3-3 ante Mineros de Zacatecas en el arranque del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, el director técnico de Correcaminos, Gabriel “Místico” Pereyra, aseguró que con el regreso de Tomás Sandoval el equipo ganará mayor poder ofensivo.

El estratega universitario destacó que el delantero ya podrá ser tomado en cuenta para la siguiente jornada, luego de cumplir con su suspensión.

“Se recupera el goleador que tenemos, ‘Tommy’ Sandoval, para la siguiente jornada. Bueno, no es que se recupere, estaba expulsado y ya puede jugar. Así que vamos a mantener la misma agresividad ofensiva”, expresó.

Respecto a Bryan “Cobra” Mendoza, quien abandonó el encuentro por molestias físicas, Pereyra explicó que el atacante sufrió un golpe en el talón y será evaluado por el cuerpo médico.

“La ‘Cobra’ tuvo un golpe al pisar y sintió dolor en el talón. El doctor nos comenta que podría tratarse de una fascitis plantar. No es una lesión muscular; incluso durante la semana lo habíamos dosificado porque presentaba una ligera carga muscular”, comentó.

Pese a que Correcaminos dejó escapar la victoria en los minutos finales, el técnico se mostró satisfecho con el funcionamiento ofensivo de su equipo, al considerar que generó múltiples oportunidades de gol y mostró personalidad para remontar un marcador adverso.

“La realidad es que siempre fuimos competitivos, ofensivos y agresivos. Generamos muchísimas situaciones de gol, lo que nos hace pensar que iniciamos el torneo de buena manera. Ahora, para que este punto valga, necesitamos regresar a casa, hacer un partido perfecto, ganar y sumar los tres puntos”, señaló.

Finalmente, Pereyra destacó el valor del punto obtenido en una plaza complicada como Zacatecas, donde Correcaminos tenía tiempo sin obtener un resultado positivo. Sin embargo, dejó en claro que el equipo ya está enfocado en preparar su siguiente compromiso, cuando reciba este viernes a Tepatitlán en el Estadio Marte R. Gómez.