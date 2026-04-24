CorreBasket Femenil lleva alegría y apoyo al Hospital Infantil

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – En una jornada marcada por el compromiso social, integrantes del equipo CorreBasket Femenil visitaron las instalaciones del Hospital Infantil de Ciudad Victoria para brindar un momento de alegría y aliento a los pacientes.

Las jugadoras Begoña Faz, Virginia González, Mabel Pérez, Tania Aguilar y Miranda Moctezuma, además de su entrenador Jordi Vizcaíno dedicaron tiempo para convivir directamente con los niños y jóvenes que se encuentran en el centro médico. Durante la visita, las deportistas compartieron palabras de ánimo para motivar su pronta recuperación y, además, hicieron entrega de juguetes, dibujando sonrisas en los pacientes.

A su llegada, el equipo fue recibido por la doctora Judith Cornejo Barrera, directora de la institución, quien agradeció el gesto de las jugadoras por tomarse el tiempo de acompañar a los pacientes hospitalizados. La doctora Cornejo Barrera destacó la importancia de estas visitas para el estado de ánimo de los menores durante sus tratamientos.

Durante el recorrido por las distintas áreas del hospital, las integrantes de CorreBasket, interactuaron de cerca con los pacientes y sus familias, donde se tomaron fotografías grupales e individuales, además de firmar autógrafos, dejando un grato recuerdo de esta visita.

Con estas acciones, el “Ave Universitaria”refrenda su firme compromiso con la sociedad victorense y tamaulipeca, demostrando que su labor trasciende las canchas y se extiende hacia el bienestar de la comunidad.