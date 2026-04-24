Investigan bronca en la Liga La Presita

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Luego de los bochornosos hechos de violencia registrados en el campo La Bombonera, de la colonia La Presita, durante el Torneo Libre Femenil, el presidente de la liga, Jaime Hernández, y la Comisión Disciplinaria abrieron una investigación para deslindar responsabilidades y emitir las sanciones correspondientes.

A través de un comunicado, la directiva informó que son dos las jugadoras identificadas como participantes en la riña, mientras que la intervención del resto fue con la intención de calmar la situación. Los hechos ocurrieron en el encuentro entre los equipos Tadeo y Anmar.

“La Liga procederá a realizar una investigación para sancionar drásticamente a las jugadoras”, señala el boletín informativo emitido por Jaime Hernández.

De acuerdo con las imágenes que circulan en redes, las jugadoras Jimena Guevara, del equipo Tadeo, y Abigail Soler, de Anmar, son quienes presuntamente desbordaron los ánimos, protagonizando golpes y jalones de cabello.

Será la liga la encargada de analizar las evidencias audiovisuales y los testimonios de testigos presenciales para realizar el correspondiente deslinde de responsabilidades.