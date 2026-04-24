Buscan visibilizar a mujeres pescadoras en Tamaulipas ante condiciones de pobreza

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 24 de abril.-En comunidades pesqueras de Tamaulipas, mujeres que sostienen parte importante de la actividad productiva continúan enfrentando condiciones de pobreza y escaso reconocimiento, pese a su participación constante en distintas etapas del sector.

Ante este panorama, el Congreso del Estado comenzó el análisis de iniciativas que buscan incorporar la perspectiva de género en la legislación pesquera, con el fin de reducir desigualdades y fortalecer el desarrollo económico local.

El diputado Francisco Adrián Cruz Martínez promovió una reforma a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado, orientada a garantizar igualdad de oportunidades para mujeres y hombres dentro de esta actividad estratégica.

La propuesta pone énfasis en reconocer el trabajo femenino en procesos como la postcaptura, la comercialización y la organización comunitaria, donde su participación ha sido clave pero históricamente poco valorada.

“Incorporar la perspectiva de género permitirá reconocer su participación, abrir acceso equitativo a programas de financiamiento y capacitación, y fortalecer la cohesión social en las comunidades pesqueras”, expresó Cruz Martínez.

El legislador advirtió que la falta de acceso a apoyos institucionales y esquemas de financiamiento ha limitado el crecimiento económico de muchas mujeres, lo que mantiene rezagos en diversas zonas costeras del estado.

La iniciativa plantea que el Estado fomente y promueva las actividades pesqueras y acuícolas “con perspectiva de género, garantizando la igualdad de oportunidades”, como eje rector de la política pública en el sector.

“Respaldar esta iniciativa significa apostar por comunidades pesqueras más justas, productivas y sostenibles, reconociendo la participación equitativa de mujeres y hombres en una actividad estratégica para Tamaulipas”, sostuvo.