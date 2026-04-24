Impulsan en Tamaulipas aplicación de “maestros sombra” en aulas tras reforma educativa

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 24 de abril.- La implementación de “maestros sombra” en escuelas de Tamaulipas comenzó a tomar forma tras la difusión de la reforma educativa que establece este esquema de apoyo para estudiantes con autismo y otras necesidades de aprendizaje.

El diputado local Alberto Moctezuma Castillo informó que el objetivo es facilitar la aplicación del modelo en los planteles, mediante la integración de acompañantes que respalden el proceso educativo dentro del aula regular.

Explicó que el programa operará sin costo, al contemplar la participación de estudiantes avanzados de carreras afines como psicología, pedagogía y trabajo social, quienes podrán cubrir su servicio social brindando este acompañamiento.

La estrategia busca atender el aumento en la demanda de apoyo especializado en educación básica, donde docentes y familias han enfrentado limitaciones para ofrecer atención individualizada a estudiantes dentro del espectro autista.

En Tamaulipas, la necesidad de este tipo de apoyo ha crecido en los últimos años, obligando en muchos casos a padres de familia a recurrir a servicios particulares, lo que encarece el acceso a una educación inclusiva.

“tuve el honor de asistir como invitado especial a la sesión ordinaria de la Comisión de Educación Inclusiva de SIPINNA (Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes). Compartí la reciente iniciativa que presentamos y que ya fue aprobada, enfocada en brindar apoyo a niñas, niños y jóvenes dentro del espectro autista mediante la figura del maestro sombra.”

El modelo prevé que los acompañantes contribuyan en la adaptación de contenidos, el seguimiento académico y la interacción social de los estudiantes, como parte de un esquema de inclusión dentro de las aulas regulares.

Moctezuma Castillo afirmó que la difusión de esta reforma busca consolidar un sistema educativo más incluyente en la entidad, al señalar que “Seguimos trabajando para construir una educación más inclusiva, donde todas y todos tengan las herramientas necesarias para desarrollarse plenamente.”