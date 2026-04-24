Obesidad se afianza como el mayor reto de salud pública en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- La obesidad se mantiene como el principal desafío de salud pública en Tamaulipas al registrar 2 mil 476 casos acumulados en lo que va de 2026, de acuerdo con el boletín epidemiológico federal, lo que confirma la magnitud del problema en la entidad.

El informe de la Secretaría de Salud, con corte a la semana epidemiológica 13, señala además que en el periodo más reciente se sumaron 444 nuevos casos, reflejando una tendencia sostenida que impacta directamente en la incidencia de enfermedades crónicas.

En comparación con 2025, cuando se contabilizaron 4 mil 006 casos acumulados, la entidad mantiene niveles elevados de obesidad, en un contexto nacional donde el sobrepeso se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo para la población.

A pesar del predominio de la obesidad, los trastornos por desnutrición continúan presentes, lo que evidencia un escenario de contrastes en materia alimentaria y de acceso a una nutrición adecuada.

En Tamaulipas se reportan 7 casos acumulados de desnutrición severa en 2026, frente a 11 del año anterior, mientras que la desnutrición moderada alcanza 39 casos, por debajo de los 47 registrados en el mismo periodo de 2025.

La desnutrición leve suma 102 casos en lo que va del año, una cifra ligeramente menor a los 116 reportados previamente, lo que muestra una disminución marginal, aunque sin desaparecer como problema de salud.

Especialistas advierten que la coexistencia de obesidad y desnutrición refleja desequilibrios en los hábitos alimenticios, donde prevalece el consumo de productos con alto contenido calórico y bajo valor nutricional.

El panorama en Tamaulipas confirma que la obesidad continúa como el eje central de los retos sanitarios, al requerir políticas integrales que atiendan prevención, educación alimentaria y acceso a dietas saludables, sin dejar de lado la atención a la desnutrición.