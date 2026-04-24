Castigo ejemplar… suspenden a jugador que agredió a árbitro

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Por agredir a un árbitro durante un partido en la Unidad Deportiva “Adolfo Ruiz Cortines”, el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) inhabilitó a un jugador por un periodo de seis meses.

La resolución se tomó tras una exhaustiva revisión de los reportes arbitrales y los testimonios recabados. De acuerdo con el dictamen de la liga, el deportista incurrió en una conducta que viola los principios de respeto, integridad física y juego limpio, pilares fundamentales de la institución.

El castigo entró en vigor a partir de la presente fecha. Además de la suspensión, el infractor fue vetado de cualquier liga que utilice las instalaciones administradas por el INDE.

Las autoridades deportivas enfatizaron que, en caso de reincidencia o nuevas faltas al reglamento, las sanciones serán significativamente más severas, reafirmando el compromiso del Instituto con la sana convivencia y el respeto a la autoridad arbitral.