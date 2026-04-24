Convocan a ‘Diamantes por la Paz’

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El estado de Tamaulipas se suma a la clase nacional de béisbol y sóftbol “Diamantes por la Paz”, iniciativa del Gobierno de México, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en coordinación con el Gobierno del Estado y los organismos de cultura física y deporte de las entidades, con el objetivo de fomentar la activación física, la convivencia familiar y la práctica deportiva mediante una clase que se realizará de forma simultánea en todo el país.

En Tamaulipas, esta actividad está programada para iniciar a las 9:00 horas de este domingo 26 de abril en el diamante del parquecito Enrique Cárdenas González. El Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) convoca a las familias tamaulipecas y a la comunidad deportiva a participar en esta experiencia pensada para promover la convivencia y la activación física.

La clase nacional incluirá un calentamiento general previo, para después dar paso a la exposición teórica y práctica del béisbol, béisbol 5 y sóftbol, donde personal del INDE dará a conocer los términos y ejercicios básicos relacionados con las tres disciplinas, como movimientos de bateo, pitcheo, fildeo y la posición de cátcher, así como clases muestra y partidos de entrenamiento.

Esta actividad en el estado es organizada por el INDE como resultado de la suma de esfuerzos entre el Gobierno federal, asociaciones y federaciones de béisbol, la Liga Mexicana de Béisbol y los diversos organismos de cultura física y deporte, quienes se unen para llevar esta actividad a cada rincón del país, garantizando que el deporte sea accesible para todas y todos, sin distinción.